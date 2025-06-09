Первый заместитель президента — председатель правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что банк намерен сосредоточиться на реализации непрофильной недвижимости в 2025 году, включая активы в гостиничном сегменте. В частности, банк может продать гостиницу «Камелия» в Сочи. Глава архитектурного бюро HADAA Георгий Тюгаев рассказал о необходимости ответственного отношения к знаковым архитектурным объектам — бывшим советским санаториям.

Георгий Тюгаев

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«В последние годы крупные отраслевые компании и системообразующие банки пересматривают свои стратегии работы с активами, включая объекты недвижимости, ранее принадлежавшие государству. Такие корпорации, как РЖД, “Газпром” либо адаптируют бывшие здания санаториев и домов отдыха под нужды своих сотрудников, создавая корпоративные рекреационные зоны, либо выставляют их на продажу как непрофильные активы. Их содержание и концептуальное управление в рыночном контексте — слишком сложный и обременительный процесс для тех, у кого гостиничный или арендный бизнес не является основным видом деятельности.

Впрочем, судьба подобных объектов часто развивается по индивидуальным, а порой и непредсказуемым сценариям. Каждый знаковый с точки зрения архитектуры, локации и истории советский санаторий действительно уникален, а значит, просто копировать одну успешную стратегию работы с ними при всем желании не выйдет. К тому же сегодня их техническое состояние может радикально отличаться друг от друга, что напрямую влияет на возможности реконструкции, эксплуатации и необходимый для этого объем инвестиций.

Санаторный комплекс “Камелия” — это крайне ценный актив для любых новых владельцев, но, рассматривая приобретение такого здания, стоит трезво оценивать свои возможности. Причем речь идет не только о финансах, но и компетенциях в управлении “трофейной” гостиничной недвижимостью. При их недостаточном уровне появляются риски снижения качества обслуживания, падения трафика и потери денег.

Можно долго спорить о целесообразности переформатирования того или иного санатория в элитный ЖК или премиальный отель, но пока идут такие дискуссии, сооружение будет постепенно деградировать и разрушаться. Если слишком долго игнорировать реалии рынка, то многие здания попросту можно утратить в любом их виде. Качественно выполненное функциональное переосмысление позволяет сохранить дух места, архитектурную ценность, историю. Пока еще мы не полностью пришли к осознанию многих типов советского зодчества как культурного наследия, но это обязательно случится и к тому моменту сооружения должны хотя бы просто остаться целыми.

Компромиссным вариантом, учитывая различные факторы, может быть ревитализация санаторного фонда за счет аккуратного добавления новых объектов в старую застройку. Тогда получится совместить дорогую реставрацию и экономически эффективное строительство, чтобы общий бюджет оказался приемлемым для инвестора».