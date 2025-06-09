В ломбардах Ульяновска незаконно выдавались микрозаймы

Индивидуального предпринимателя из Ульяновска уличили в незаконной выдаче потребительских кредитов (займов). В отношении коммерсанта возбудили административное дело (ч. 2 ст. 14.56 КоАП РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Контрольный орган установил, что индивидуальный предприниматель организовала выдачу потребительских займов в ломбардах в нежилых помещениях жилых домов. Услуги оказывались под видом заключения договоров комиссии. При этом у коммерсанта не было соответствующего разрешения на этот вид деятельности.

Установлено, что ранее ИП уже привлекали к ответственности за подобное нарушение. В итоге предпринимателя оштрафовали на общую сумму 120 тыс. руб.

Георгий Портнов