Челябинская область в топ-30 регионов по доступности бензина

В Челябинской области на среднюю зарплату можно купить почти 1,2 тыс. л бензина АИ-92. По этому показателю регион находится на 29 месте среди других субъектов России. Рейтинг составило «РИА Новости».

Цена бензина марки АИ-92 в апреле в Челябинской области составляла 52,8 руб. за литр. С декабря прошлого года она выросла на 2,2%. За полгода регион опустился в списке на одну позицию по объему топлива, которое можно купить за среднюю зарплату. При этом показатель увеличился на 32 л.

В топ рейтинга попали Ямало-Ненецкий автономный округ (2,7 тыс. л), Москва (2,6 тыс. л) и Чукотский АО (2,5 тыс. л). Последние места в списке заняли Республики Ингушетия (640 л), Чеченская (678 л) и Дагестан (712 л).

Виталина Ярховска