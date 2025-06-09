За финансирование терроризма осуждены иностранцы, проживавшие в Красноярске

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении трех граждан Таджикистана по делу о финансировании терроризма (ст. 205.1 УК РФ). Двум подсудимым назначили по восемь лет лишения свободы, их сообщнику — девять лет лишения свободы. Первые три года осужденные проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, фигуранты дела поддерживали деятельность организации «Исламское государство» (признана решением Верховного Суда РФ террористической организацией и запрещена). Иностранцы, считают правоохранители, собирали и переводили деньги на банковские карты, используемые участниками запрещенного движения.

«В целях их материального обеспечения оружием, снаряжением, едой и иными предметами, необходимыми для участия в боевых действиях»,— говорится в сообщении.

Кроме того, один из обвиняемых в переписке с куратором получил данные о нахождении тайника с взрывчатым веществом, которое хранил по месту жительства. Как уточнили «Ъ-Сибирь» в суде, злоумышленников задержали в апреле 2024-го на территории Красноярска.

Александра Стрелкова