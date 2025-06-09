Следствие начало проверку после гибели мальчика от удара током под Астраханью

Икрянинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области приступил к процессуальной проверке по факту гибели 10-летнего мальчика от удара электрическим током. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, накануне, 8 июня, мальчик находился в гостях у бабушки и дедушки в поселке Лиман. Ребенок со стремянки собирал ягоды с дерева, которое растет на соседнем участке. В какой-то момент он случайно дотронулся до оголенного электрического провода и погиб.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшей трагедии. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

По информации пресс-службы прокуратуры Астраханской области, на место происшествия выезжал и.о. прокурора Лиманского района. Надзорное ведомство поставило на контроль ход проверки по факту гибели мальчика. Также прокуратуре предстоит оценить соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения их безопасности.

Павел Фролов