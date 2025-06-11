Кредитор собирается добиться банкротства пермского станкостроительного завода

ООО «Гестего» намерено обратиться в суд с заявлением о признании несостоятельным АО «Совместное технологическое предприятие “Пермский завод металлообрабатывающих центров”». Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», у АО имеется задолженность, подтвержденная двумя решениями арбитражного суда, которые вступили в законную силу. Согласно данным сервиса «Электронное правосудие», суд удовлетворил требования «Гестего» к ПЗМЦ на общую сумму почти 17 млн руб. Эти деньги пермская компания задолжала за поставленную продукцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

АО «Совместное технологическое предприятие “Пермский завод металлообрабатывающих центров”» — единственная в Прикамье станкостроительная компания. Общество было создано в рамках совместного проекта бизнесменов и структуры «Ростеха» АО «Станкопром». Финансовые показатели не раскрываются с 2020 года.