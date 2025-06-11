Кредитор собирается добиться банкротства пермского станкостроительного завода
ООО «Гестего» намерено обратиться в суд с заявлением о признании несостоятельным АО «Совместное технологическое предприятие “Пермский завод металлообрабатывающих центров”». Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», у АО имеется задолженность, подтвержденная двумя решениями арбитражного суда, которые вступили в законную силу. Согласно данным сервиса «Электронное правосудие», суд удовлетворил требования «Гестего» к ПЗМЦ на общую сумму почти 17 млн руб. Эти деньги пермская компания задолжала за поставленную продукцию.
АО «Совместное технологическое предприятие “Пермский завод металлообрабатывающих центров”» — единственная в Прикамье станкостроительная компания. Общество было создано в рамках совместного проекта бизнесменов и структуры «Ростеха» АО «Станкопром». Финансовые показатели не раскрываются с 2020 года.