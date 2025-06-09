Пермский производитель велосипедов переносит офис в Москву

Пермское ООО «Форвард», размещающее заказы по производству по производству одноименных велосипедов, приняло решение о смене местонахождения на Москву. Об этом свидетельствуют изменения, внесенные в ЕГРЮЛ. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе компании, решение о смене местонахождения связано с «более эффективным ведением хозяйственной и коммерческой деятельности, так как основные партнеры, а также логистические маршруты находятся в центральных регионах». Пермский офис компании, согласно Rusprofile, располагается по адресу: г. Пермь, ул. Узбекская, 90.

В ООО «Форвард» сообщили «Ъ-Прикамье», что площадка по производству велосипедов всех брендов действует в рамках ООО «Производственная компания «Парма». При этом ООО «ПК «Парма» продолжит находиться на территории Пермского края и функционировать, сохраняя технологии и компетенции, рабочие места, оборудование, складскую логистику. «Компания имеет долгосрочные планы технического, технологического и инфраструктурного развития», — добавили в компании. ООО «Форвард» при этом выполняет функции торгового дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

По данным «Ъ-Прикамье», сейчас предприятие снизило объемы производства премиальных моделей велосипедов. По словам источника, знакомого с ситуацией, причиной этого могла стать высокая конкуренция с китайскими производителями. В пресс-службе «Форварда» не уточнили настоящие объемы выпуска дорогих линеек транспорта, однако отметили, что модельный ряд на сезон, в том числе премиальных марок, формируется исходя из рыночной конъюнктуры и «наличия остатков на складах компании и партнеров».

ООО «Форвард» зарегистрировано в 2009 году. Предприятие выпускает городские, спортивные, туристические и детские велосипеды, а также электросамокаты. В 2023 году «Форвард» возобновил выпуск велосипедов «Кама», которые изготавливались на «Велте» с 1970-х по 1990-е годы. Выручка компании в 2024 году составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млн руб.

Публикация обновлена 9 июля 2025 года в 11: 42 в связи с уточнением структуры произвдоства велосипедов «Форвард».