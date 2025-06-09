Новосибирского депутата Украинцева ждет суд по делу о взятке

В Центральный райсуд Новосибирска поступило уголовное дело депутата горсовета Игоря Украинцева, которому вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщила пресс-служба суда. Дело поручено рассматривать судье Надежде Михеевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Игоря Украинцева задержали в мае прошлого года сотрудники УФСБ. Депутата поместили в СИЗО, где он находится до сих пор.

Следствие считает, что Игорь Украинцев получил взятку 3,5 млн руб. от главы строительного холдинга «Стрижи» Игоря Белокобыльского. Деньги предназначались за лоббирование интересов бизнеса. По версии обвинения, когда предприниматель перестал платить, депутат якобы организовал митинги с критикой стройфирмы, выложил в своих соцсетях негативную информацию о ней.

В мае 2025 года Игорю Украинцеву предъявили обвинение в окончательной редакции, которое он полностью отрицает. «Защита не согласна с обвинением, продолжим настаивать на невиновности Украинцева в суде», — сказал «Ъ-Сибирь» адвокат Иван Рассолов.

Илья Николаев