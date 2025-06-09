Начало недели в Свердловской области станет жарким

В начале недели в Свердловской области прогнозируются высокие температуры, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». В регион начала поступать теплая воздушная масса, установится преимущественно сухая и теплая погода с юго-западным ветром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На Среднем Урале 9 июня, в понедельник, днем будет +25°..+30°. Наиболее высокие температуры прогнозируются во вторник, а по востоку области также в среду.

В Екатеринбурге днем понедельника ожидается +28°..+30°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Во вторник ночью будет +17°, днем +31°, в среду — ночью +17°, днем +30°, в четверг — ночью +16°, днем +28°. В конце недели будет менее жарко: ночью пятницы будет +17°, днем температура достигнет отметки +26°, в субботу — ночью +16°, днем +25°, в воскресенье — ночью +14°, днем +25°.

Ирина Пичурина