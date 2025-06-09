Пересмотр данных подтвердил спад ВВП Японии в первом квартале 2025 года

Пересмотренные данные подтвердили спад экономики Японии в первом квартале 2025 года. ВВП сократился на 0,2% в годовом исчислении, сообщило правительство Японии в понедельник.

Хотя сокращение оказалось менее резким, чем первоначальная оценка (-0,7%), пересмотр все равно подтверждает слабость экономики.

Рост складских запасов обеспечил 0,6 п.п. прироста (вдвое выше предварительной оценки), а личное потребление выросло на 0,1% (против нулевой динамики ранее). Однако рост запасов может указывать и на нереализованную продукцию. Инвестиции в бизнес увеличились на 1,1%, но чистый экспорт стал основным фактором спада, отняв 0,8 п.п.