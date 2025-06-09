В крупнейшей школе Горно-Алтайска тушат пожар

Утром 9 июня пожарным удалось ликвидировать открытое горение в здании гимназии №3 Горно-Алтайска. Обошлось без пострадавших, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак.

«Пожар в здании гимназии. От МЧС России привлекались 37 чел., 15 ед. тех.»,— говорится в оперативной сводке главного управления МЧС по региону.

Пожар был локализован в 06:10 на площади 1 тыс. кв. м. По данным господина Турчака, запланированные в гимназии ЕГЭ будут перенесены на другую площадку, а пришкольный лагерь продолжит работу в здании филиала гимназии в микрорайоне Заимка.

МБОУ «Гимназия №3» является крупнейшей школой республики. Там обучается около 2 тыс. детей.

Валерий Лавский