Двое полицейских пострадали во время протестов в Лос-Анджелесе

Два сотрудника полиции пострадали во время протестов против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила местная полиция в соцсети Х. Как сообщили в ведомстве, два человека на мотоциклах попытались прорвать оцепление, два силовика были сбиты. Мотоциклистов задержали.

Сейчас полицейские пытаются освободить для движения главную автомагистраль Лос-Анджелеса, участок которой перекрыли демонстранты. По сообщениям местных СМИ, протестующие вступают в столкновения с сотрудниками полиции, бросают в них бутылки и камни. Участники беспорядков подожгли как минимум пять автомобилей.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс на пресс-конференции заявила, что причиной эскалации обстановки стали действия федерального правительства, в том числе решение Дональда Трампа направить Национальную гвардию для подавления протестов.

Ранее пограничный комиссар президента США Том Хоман сообщил NBC News, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и Карен Басс должны поблагодарить президента за помощь в восстановлении порядка, и предупредил, что они могут быть арестованы, если будут препятствовать действиям президента США.