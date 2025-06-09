На севере Камчатки ликвидировали крупный природный пожар

Лесной пожар на площади 1,3 тыс. га потушен в 73,5 км от поселка Палана на севере Камчатки, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». Возгорание, обнаруженное 4 июня, было ликвидировано 8 июня вечером.

В борьбе с огнем было задействовано 35 человек и два вертолета Ми-8 с водосливным устройством.

По данным ГУМЧС по Камчатскому краю, в Палане с 6 июня введен режим ЧС в лесах. Особый противопожарный режим также действует в Быстринском, Елизовском, Мильковском, Тигильском районах Камчатки.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский