На Камчатке гражданина Украины лишили ВНЖ за шпионские намерения

Жителю Камчатки с украинским гражданством объявлено официальное предостережение о недопустимости шпионских действий (ст. 276 УК), сообщили «Ъ» в УФСБ по Камчатскому краю. Сотрудников органов госбезопасности предотвращено совершение особо тяжкого преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что украинец поддерживал контакт с представителем вооруженных сил своей страны и намеревался вести сбор и передачу противнику сведений о камчатских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

«Гражданин предупрежден о недопустимости реализации своих намерений и уголовной ответственности за шпионаж. Также ему аннулирован вид на жительство и отказано в получении гражданства Российской Федерации»,— рассказали в пресс-службе УФСБ.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский