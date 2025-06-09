Губернаторы 22 штатов осудили решение Трампа ввести в Лос-Анджелес Нацгвардию

Губернаторы-демократы 22 американских штатов раскритиковали решение президента США Дональда Трампа направить силы Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе, направленных против депортации мигрантов. В своем заявлении они назвали действие господина Трампа «вызывающим тревогу злоупотреблением властью».

«Губернаторы являются главнокомандующими своих нацгвардий. Действия федерального правительства по развертыванию нацгвардейцев без согласования с губернатором штата неэффективны и опасны»,— сказано в документе (цитата по ТАСС).

По их мнению, «угрожая направить военнослужащих Корпуса морской пехоты» для борьбы с беспорядками, Трамп демонстрирует «недоверие по отношению к местным правоохранителям».

Среди подписавших заявление — губернаторы штатов Висконсин, Канзас, Кентукки, Миннесота, Мичиган, Нью-Йорк, Орегон, Пенсильвания, Северная Каролина.

Пограничный комиссар Трампа Том Хоман сообщил NBC News, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс должны поблагодарить президента за помощь в восстановлении порядка, и предупредил, что они могут быть арестованы, если будут препятствовать действиям президента США.