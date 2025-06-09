Полиция проверит кафе в Краснодаре из-за жалоб на шум

В Краснодаре полиция инициировала проверку по факту возможного нарушения тишины и покоя граждан на улице Красной. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для проверки стали жалобы жителей на превышение уровня шума, в том числе на летней террасе заведения общепита. По информации полиции, посетители и окружающие могли испытывать дискомфорт из-за использования звукоусиливающей техники на высокой громкости.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Как отметили в пресс-службе ведомства, в соответствии с законом Краснодарского края №608-КЗ, за подобные правонарушения предусмотрены штрафы: 1 тыс. для граждан, 3 тыс. — для должностных лиц, 10 тыс. руб. — для юридических.

Анна Гречко