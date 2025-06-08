Волгабас не доехал до Лондона

Решение Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с производителя автобусов ООО «Волгабас Волжский» в пользу китайского поставщика Haiger Bus Company Limited $2,7 млн устояло в апелляции. Согласно контракту, заключенному в 2018 году с иностранной компанией, рассмотрение такого спора должно было состояться в Лондонском арбитраже. Но суд первой инстанции отказал в такой возможности из-за британских санкций против РФ. Представители «Волгабас Волжский» с позицией двух инстанцией не согласились, теперь они обжалуют решения в кассации. Юристы отмечают рост подобных дел в российских судах на фоне санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истец из Китая настаивает, что «Волгабас Волжский» своевременно не расплатился по контракту

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Истец из Китая настаивает, что «Волгабас Волжский» своевременно не расплатился по контракту

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд 2 июня отклонил жалобу ООО «Волгабас Волжский». В ноябре 2024 года компания оспаривала решение Арбитражного суда Волгоградской области, которое обязывает ее выплатить китайскому производителю автобусных комплектующих Haiger Bus Company Limited («Хайгер Бас Компани Лимитед», КНР, г. Сучжоу) долг $2,2 млн. Теперь волжский производитель автобусов обжалует приговор в кассации.

В 2022 году китайский поставщик обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о взыскании с ООО «Волгабас Волжский» задолженности по контракту поставки от 7 июля 2018 года. Сумма основного долга составила $2,2 млн, к ней были добавлены убытки за утрату возможности пользования средствами (493,1 тыс. долларов) и проценты (246,5 тыс. долларов), а также госпошлина — 200 тыс. рублей. Представители «Хайгер Бас Компани Лимитед» настаивали на том, что обязательства по контракту были выполнены — продукция поставлена, однако покупатель — ООО «Волгабас Волжский» — не произвел оплату в предусмотренные сроки. В подтверждение своих требований истец представил как сам контракт, так и переписку сторон, а также юридические заключения китайских специалистов о применении норм права КНР.

ООО «Волгабас Волжский» учреждено ООО «Волгабас Групп» в 2014 году. Филиалом руководит Анатолий Бакулин. Основной вид деятельности — производство автобусов и троллейбусов. По итогам 2024 года выручка волжского предприятия составила 6,7 млрд руб., чистая прибыль — 470 млн руб.

Во время разбирательства в суде первой инстанции представители волжского автопроизводителя просили оставить иск без рассмотрения и возразили против компетенции Арбитражного суда региона. Довод компании был таков: между сторонами существует арбитражная оговорка, по которой споры подлежат рассмотрению в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA). По мнению ООО «Волгабас Волжский», обе стороны обладают возможностью реализовать процессуальные права в международном арбитраже, а никаких исключительных обстоятельств, позволяющих игнорировать соглашение, не имеется. Однако Арбитражный суд Волгоградской области признал эту оговорку неисполнимой. Основанием стало введение Великобританией санкций против РФ, которые могут воспрепятствовать доступу к правосудию российских лиц. Судья Анна Суханова применила ст. 248.1 АПК РФ, отнеся спор к исключительной компетенции российских арбитражных судов.

Кроме того, ответчик — ООО «Волгабас Волжский» — также сослался на параграф 52 Общих условий поставок СССР—КНР, на основании которого, как утверждал производитель, все споры между российскими и китайскими предприятиями должны рассматриваться именно в Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате СССР в Москве. Суд отметил диспозитивный характер такого аргумента и отказался признать его обязательным для сторон, ссылаясь на актуальные соглашения между ТПП РФ и КНР о коммерческом арбитраже, которые носят рекомендательный, а не императивный характер. По существу иска суд принял сторону «Хайгер Бас Компани Лимитед», признал задолженность и обязал ООО «Волгабас Волжский» погасить ее в полном объеме — $2,7 млн.

Число споров по международным контрактам увеличивается в российских судах с 2022 года, отметил управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит. Причиной тому стали санкции и нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ. Последние позволяют рассматривать такие дела в российских арбитражных судах, даже при наличии арбитражной оговорки в контракте. Верховный суд РФ 4 июля 2023 года подтвердил, что меры ограничительного характера по отношению к российским лицам могут служить основанием для рассмотрения споров в России, подтвердил юрист. Господин Пустовит отметил, что, согласно позиции судов, введение иностранными государствами санкций против российских лиц нарушает их права и ставит в неравное положение. Это вызывает сомнения в справедливости судебных разбирательств в государствах, применяющих санкции, особенно в части беспристрастности суда. «В данном деле суд признал общеизвестным факт введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер санкционного характера со стороны Великобритании, что напрямую препятствует в доступе к правосудию российских 10 резидентов, как следствие, оговорка о передаче споров на рассмотрение в Лондонский международный арбитражный суд не имеет решающего значения для определения суда, компетентного рассматривать спор между сторонами»,— подытожил эксперт.

Нина Шевченко