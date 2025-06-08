ФК «Машук-КМВ» сыграл вничью с костромским «Спартаком»

Игра между футбольными клубами «Машук-КМВ» (Пятигорск) и «Спартаком» (Кострома) закончилась со счетом 1:1. Об этом сообщают пресс-службы клубов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Матч Второй лиги проходил в Пятигорске 8 июня. Пятигорская команда продлила свою беспроигрышную серию до восьми поединков и осталась на пятом месте в турнирной таблице. В субботу, 14 июня, ставропольским футболистам предстоит сыграть на выезде с представителями «Челябинска».

Мария Иванова