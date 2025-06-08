Ушел из жизни бывший заммэра Самары Олег Киттер

В Самаре вчера, седьмого июня, ушел из жизни бывший заместитель мэра Самары Олег Киттер. Ему был 71 год. Об этом сообщил депутат Совета депутатов Железнодорожного района Виктор Гужов.

Олег Киттер родился 18 апреля 1954 года в Калининграде. Выпускник Куйбышевского политехнического института по специальности «инженер-электрик» и Самарского государственного университета по специальности «правоведение». В 1989 году создал детективное агентство «Алекс», затем — охранное предприятие «Алекс-Безопасность» и газету «Алекс-Информ». В 1997 году участвовал в выборах мэра Самары, в первом туре набрал 14,8% голосов избирателей и занял четвертое место. Победу одержал Георгий Лиманский, который позже пригласил Олега Киттера стать его заместителем. Олег Киттер называл себя национал-патриотом. В 2006 году Октябрьский районный суд Самары признал его виновным в «возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды» и приговорил к 1,5 годам условно. Позже наказание было отменено из-за истечения срока давности преступления.

Сабрина Самедова