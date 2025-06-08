Клещи в Ростовской области стали распространителями трех типов инфекции

В Ростовской области зарегистрированы случаи заболевания после укусов клещей Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), лихорадкой Ку и клещевым боррелиозом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заболевания КГЛ зарегистрированы в Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском и Мясниковском районах. Лихорадкой Ку — в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском и Дубовском районах. Иксодовым клещевым боррелиозом заражен пациент из Батайска.

Боррелиоз обнаружен также в клещах, обитающих в Ростове-на-Дону, Азовском и Кагальницком районах. В клещах в Мартыновском и Зимовниковском районах также выявлена Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ), о случаях заражения этой инфекцией людей не сообщается.

Мария Иванова