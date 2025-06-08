Группу дончан заподозрили в незаконной банковской деятельности на 512 млн рублей

Пятерых жителей Ростовской области заподозрили в причастности к незаконной банковской деятельности с оборотом более 512 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, пятеро злоумышленников в возрасте от 41 до 52 лет зарегистрировали на подставных лиц 24 организации, оказывающие услуги в сфере строительства, грузоперевозок и реализации строительных материалов, а также изготовили от их имени более 7 тыс. поддельных документов о переводе денег с их счетов за строительные работы и транспортные услуги.

С ноября 2017 года по июль 2024 года на реквизиты указанных организаций от третьих лиц было зачислено более 512 млн руб. Участники группы извлекли за выполнение операций доход не менее 36 млн руб.

Сотрудники полиции и ФСБ провели 22 обыска в домах и офисах обвиняемых. Изъяты компьютеры, телефоны, устройства удаленного доступа к системе «банк-клиент», печати различных организаций, банковские и сим-карты, бухгалтерская документация, черновые записи и пр.

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (ч.2 ст.172; ч.1 ст.187 УК РФ). Один их фигурантов заключен под стражу, остальные находятся под домашним арестом.

Мария Иванова