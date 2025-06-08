В Краснодаре из горящего дома эвакуировали 170 человек

При пожаре в 25-этажном доме в Краснодаре на улице Совхозная были эвакуированы 170 человек, из них 50 детей, спасено 20 человек, из них семь детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании многоэтажного дома поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона сегодня, 8 июня, в 14:57. Спустя минуту к месту вызова были направлены подразделения спасателей. Они прибыли к месту возгорания в 15:05. Пожар произошел в квартире на третьем этаже 25-этажного дома.

В 15:17 зафиксирована ликвидация открытого горения. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС России 18 человек личного состава, семь единиц техники. Пострадавших нет.

Алена Воробьева