В Астрахани проведут проверку о нарушении прав жильцов аварийного дома

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в Астрахани. Об этом сообщает инфоцентр.

Ранее жительница Астрахани в обращении к господину Бастрыкину рассказала, что в мае этого года многоквартирный дом по ул. Чехова, в котором она проживает, был частично уничтожен из-за возникшего пожара. Со слов женщины, проживать в нем стало небезопасно.

Автор обращения подчеркнула, что дом 1917 года постройки признан аварийным четыре года назад, но до сих пор жильцов не расселили. Граждане обращались в компетентные органы по этому вопросу, но безрезультатно.

По поручению главы СКР и.о. руководителя астраханского следственного управления Владимиру Смирнову также предстоит доложить о результатах проверки. Исполнение поручения и ход проверочных мероприятий поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов