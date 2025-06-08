КПРФ призвала отказаться от многодневного голосования в Краснодарском крае

Краснодарский краевой комитет КПРФ предложил избирательной комиссии региона не применять на предстоящих выборах губернатора и депутатов 14 сентября многодневное голосование. Обращение руководства региональной организации коммунистов опубликовано на сайте комитета.

КПРФ обращает внимание, что многодневное голосование вводилось как временная мера в условиях пандемии, но сейчас эта практика делает процесс неудобным и уязвимым для фальсификаций, тем самым подрывая доверие к выборам. Авторы инициативы ссылаются на физическую и эмоциональную перегрузку членов комиссий и наблюдателей, вынужденных работать без отдыха. По мнению руководства крайкома, чем дольше растянут процесс голосования, тем меньше граждане чувствуют значимость своего участия в выборах.

Отметим, что в краснодарской ячейке КПРФ определились с кандидатом на пост губернатора. В выборах будет участвовать секретарь крайкома, депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов. Ему 40 лет, ранее он преподавал экономическую теорию в Кубанском агроуниверситете.

Анна Перова, Краснодар