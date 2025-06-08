В станице Зольской неизвестные выкопали растения на могиле Героя РФ

Полицейские ищут неизвестных, которые выкопали растения, посаженные у могилы Героя РФ Михаила Васильева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Кировского муниципального округа Ставропольского края Николай Новопашин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В сообщении господин Новопашин выразил сотрудникам полиции благодарность «за молниеносную реакцию на случившееся». «Уверен, что вандалов быстро найдут и привлекут к ответственности»,— добавил он. Глава округа также отметил, что поручил начальнику Зольского территориального отдела в кратчайшие сроки восстановить посадки.

Мария Иванова