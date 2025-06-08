Климат по заказу

Еврокомиссия (ЕК) тайно спонсировала экологические НКО, чтобы продвигать зеленую повестку под видом независимого активизма, выяснили немецкие СМИ. Одной из мишеней стала Германия: под прицел попали угольные ТЭС и промышленность, к которым по указке Брюсселя были инициированы судебные иски. Первые подозрения, что за громкими делами стоят еврочиновники, появились еще в конце 2024 года — теперь же нашлись документы, которые это подтверждают. ЕК свою роль в этой истории отрицает и утверждает, что никаких «секретных контрактов» не было, а вся работа с НКО абсолютно прозрачна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Угольные ТЭЦ в Кельне

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Угольные ТЭЦ в Кельне

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Согласно внутренним документам Еврокомиссии, с которыми смогла ознакомиться газета Welt am Sonntag, в 2022 году ЕК заключила ряд секретных контрактов с экологическими НКО, по которым миллионы евро из бюджета ЕС направлялись на продвижение климатической повестки внутри объединения. Отдельное внимание было уделено Германии: здесь в задачи экоактивистов входили проведение кампаний и подача исков в отношении угольной энергетики, химической промышленности и ряда внешнеэкономических инициатив, за которыми стоит Берлин.

Работа между Еврокомиссией и активистами, по данным газеты, была не просто согласованной: чиновники из Брюсселя и сотрудники НКО тесно координировали действия.

В контрактах было прописано даже то, сколько лоббистских писем и кому должно быть отправлено, какие посты необходимо разместить в соцсетях и с кем из членов Европарламента нужно провести беседы.

Помимо конкретных проектов в задачи активистов входило лоббирование решений внутри Европарламента.

В качестве примера газета приводит голосование по регулированию применения пестицидов и химикатов на территории ЕС. НКО могли получать до €700 тыс. за проект.

В Германии прямыми получателями европейских денег стали организации, давно зарекомендовавшие себя как агрессивные критики промышленной и энергетической политики страны. Так, юридическая группа ClientEarth, которая еще с 2018 года посредством многочисленных судебных исков пыталась остановить проект строительства газопровода «Северный поток-2», в 2023 году получила €350 тыс. от Брюсселя за подготовку исков к немецким угольным ТЭС. Заявленная цель — увеличить «финансовое и правовое давление» на операторов.

Другой пример — Friends of the Earth, которая по заказу ЕК должна была начать активную кампанию против соглашения о свободной торговле между ЕС и странами МЕРКОСУР. За продвижение этой сделки активно выступала Германия, в то время как Франция была против.

Парадоксальным было то, что одна структура ЕК пыталась сорвать соглашение, пока другая всеми силами старалась продвинуться на переговорах со странами Латинской Америки.

После выхода расследования Еврокомиссия поспешила откреститься от обвинений. В субботу в ответ на публикацию Welt am Sonntag она заявила, что никаких «секретных контрактов» с НКО не было. «Вопреки утверждениям в СМИ, между Европейской комиссией и неправительственными организациями не существует секретных контрактов»,— сообщил представитель ЕК в комментарии Euronews. И добавил: «Комиссия проявляет высокий уровень прозрачности, когда речь идет о финансировании НКО».

Сами организации тоже стараются дистанцироваться от формулировок о политически мотивированном вмешательстве. В частности, глава немецкого офиса ClientEarth Кристиана Герштеттер уточнила, что выделенные средства пошли «на частичное финансирование персонала и операционных расходов в немецком офисе», при этом «ни одно евро из гранта программы LIFE не используется для покрытия внешних судебных расходов». Напомним, в 2024 году организация впервые выиграла дело в отношении правительства Германии: экоактивисты уличили страну в несоблюдении политики контроля за загрязнением воздуха.

Финансирование экологических НКО осуществлялось через программу LIFE, на реализацию которой в 2021–2027 годах было заложено €5,4 млрд.

Деньги должны были распределяться на конкурсной основе в виде грантов для НКО и экологических институтов для реализации проектов в сфере устойчивого развития.

Однако сомнения в эффективности такой схемы и ее прозрачности появились еще в конце 2024 года. Тогда Европейская народная партия (ЕНП), которая имеет самую большую фракцию в Европарламенте, заподозрила, что Брюссель использует LIFE для продвижения собственной повестки. Речь шла прежде всего о лоббировании экологических законов.

В рамках ежегодного парламентского контроля за бюджетом ЕС депутаты фракции изучили часть контрактов с НКО за 2022 и 2023 годы и обнаружили, что в них содержались прямые указания на то, с кем из евродепутатов и о чем необходимо переговорить.

В результате разразившегося скандала ЕК была вынуждена пересмотреть подход к выделению средств. По данным Politico, в ноябре 2024 года ряд НКО уведомили по электронной почте о том, что они больше не могут тратить европейские деньги на осуществление пропагандистской и лоббистской деятельности.

В январе 2025 года еврокомиссар по бюджету Петр Сефарин признал, что часть средств LIFE была потрачена нецелесообразно, а в апреле Европейская счетная палата отчиталась о результатах расследования, по итогам которого она не обнаружила нарушений ценностей Евросоюза. При этом в палате признали, что финансирование НКО было непрозрачным.

При этом сразу несколько фракций Европарламента в феврале попытались заморозить часть финансирования программы LIFE на 2025 год. Речь шла о приостановке выплат в €15,6 млн — по данным The Guardian, это около 70% от суммы, заложенной на поддержку 30 экологических НКО, занимающихся лоббированием. При общем бюджете в €776 млн (включая дополнительные €5 млн) инициатива выглядела скорее политическим сигналом, чем угрозой всей программе. Однако она показала, насколько шаткой стала поддержка LIFE даже внутри Европарламента: в профильном комитете заморозка победила с минимальным перевесом — 41 голос против 40, на общем голосовании большинства также не набралось (на этот раз цифры не раскрывали). Новые документы могут вернуть этот вопрос на повестку и уже с худшими перспективами для LIFE.

Вероника Вишнякова