Полиция выясняет обстоятельства гибели водителя «ГАЗели» под Саратовом

В Балаковском районе Саратовской области в результате ДТП погиб водитель «ГАЗели». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 11:45 сегодня, 8 июня, близ села Кормежка. Там столкнулись автомобили «ГАЗель» и «СИТРАК».

Первым из них управлял мужчина 1981 года рождения, вторым — мужчина 1979 года рождения. В ДТП погиб водитель «ГАЗели». Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов