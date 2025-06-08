В Новоузенске на пожаре в пятиэтажке погибла пенсионерка

В Новоузенске Саратовской области в результате пожара погибла пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар произошел утром сегодня, 8 июня, в квартире на пятом этаже жилой пятиэтажки по ул. 2-й микрорайон. Прибывшие на место после звонка соседей огнеборцы эвакуировали из задымленного подъезда 15 человек.

На пожаре погибла 80-летняя женщина. Согласно предварительным сведениям, к возникновению огня привело короткое замыкание электропроводки.

Павел Фролов