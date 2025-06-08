Глава СКР затребовал доклад по данным о реабилитации нацизма в Волгограде

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить по сведениям о реабилитации нацизма в Волгограде. Об этом сообщает инфоцентр.

По данным соцмедиа, в Волгограде подростки совершали действия, направленные на реабилитацию нацизма. Это следует из опубликованного ими в сети видео.

Следственные органы регионального подразделения СКР приступили к процессуальной проверке по данному факту. По поручению господина Бастрыкина начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову также предстоит доложить об установленных в ходе проверочных мероприятий обстоятельствах.

Павел Фролов