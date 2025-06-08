Times: король Карл III не сможет принять парад у Букингемского дворца верхом

Король Великобритании Карл III будет принимать июньский парад по случаю церемонии выноса знамени сидя в карете, пишет The Sunday Times. Два года назад он попытался возродить традицию, по которой монарх принимает парад верхом на коне. Как пишет британская газета, Карл III может больше не вернуться в седло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

В 2023 году король восстановил традицию, прерванную еще в 1986-м: до того года его мать, королева Елизавета II, принимала парад в седле. Однако, по данным британской прессы, Карлу III теперь тоже пришлось покончить с верховой ездой — по рекомендации врачей. В январе 2023 года монарх был госпитализирован для лечения простаты, вскоре медики обнаружили у него рак.

Во время прошлогоднего парада Карлу III уже пришлось прибегнуть к помощи кареты, этот способ передвижения сочли наиболее безопасным и комфортным для короля после операции.

Согласно британской традиции, в так называемый официальный день рождения монарха совершается церемония выноса знамени. При этом мероприятие вне зависимости от месяца рождения короля или королевы проводится в июне — и чаще всего в день, совпадающий с датой рождения верховного сюзерена. Так, Карл III родился 14 ноября, но парад и торжества состоятся 14 июня.

Степан Мельчаков