«Сады Ставрополья» передали 4 тысячи саженцев яблони в Беларусь

Выращенные в питомнике «Сады Ставрополья» 4 тыс. саженцев яблони высадили в Минском районе республики Беларусь. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, ранее ставропольские специалисты изучили климат, почву, где предстоит расти яблоням и отобрали подходящие сорта — «Айдаред» и «Ред Джонапринц». Белорусские агрономы также приезжали в «Сады Ставрополья», чтобы перенять опыт создания интенсивных садов.

Ожидается, что сад принесет первый урожай уже в 2026 году. Через пару лет ожидается выход на промышленные 80 тонн с гектара.

Мария Иванова