В Казани аренда однокомнатных квартир за месяц выросла на 1,4%

В Казани аренда однокомнатных квартир за последний месяц выросла на 1,4%, несмотря на общий тренд снижения цен в других крупных городах России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитику компании «Этажи».

Директор департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова объяснила, что рост цен в Казани связан с увеличением предложения на рынке и сдержанным спросом. В то время как средний рост аренды по России за последний год составил 18%, в Казани ставки продолжают расти. В Москве и Челябинске, наоборот, наблюдается снижение арендных ставок.

Также зафиксирован рост аренды двухкомнатных квартир в Казани на 1,6%. В то время как в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге произошло снижение арендных ставок, в Краснодаре зафиксировано увеличение на 2,6%.

Влас Северин