Руководитель фирмы в Татарстане предстанет перед судом после гибели рабочего

В Татарстане руководитель фирмы обвиняется в нарушении правил безопасности, вследствие чего погиб рабочий. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СУ СК России по республике.

По версии следствия, 6 декабря 2024 года руководитель компании по пропарке и ремонту автоцистерн допустил к сварочным работам двух сотрудников без необходимого инструктажа и подготовки. В результате недостаточной очистки цистерны произошел выброс топливно-воздушной смеси.

Из-за этого один рабочий погиб, а другой получил тяжелые травмы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Влас Северин