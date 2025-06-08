В Мелитополе произошел пожар на промышленном предприятии

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что на одном из промышленных предприятий Мелитополя произошел пожар. По его словам, причиной не была диверсия либо атака ВСУ.

«Предварительно возгорание случилось по бытовым причинам,— написал господин Балицкий.— Диверсий в отношении предприятия зафиксировано не было. Пострадавших нет». На месте работают экстренные службы, им предстоит окончательно установить обстоятельства произошедшего. Другие подробности не приводятся.

Глава региона также сообщил, что движение на Новый Мелитополь, остановленное в связи с ЧП, будет возобновлено в ближайшее время.