В пяти регионах Черноземья ожидается аномальная жара

В Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях объявлено штормовое предупреждение. Причиной стала жара, установившаяся на территории регионов. Температура может подняться до 38°C. Это следует из данных региональных МЧС.

В Белгородской области с 14 до 17 часов 8 июня и в течение дня 9 июня прогнозируется жара до 35°C.

В Воронежской области оранжевый уровень погодной опасности действует до 06:00 9 июня. Объявлено штормовое предупреждение из-за жары до 38°C.

В Курской области 8 июня температура поднимется до 33°C, в Липецкой — 9 июня до 35°C.

В Орловской области с 21 часа 7 июня по 21 час 8 июня ожидается жара и кратковременные дожди с грозами. Температура днем — до 34°C. МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности.

Другая погодная аномалия затронула Тамбовскую область: с 7 по 8 июня там прошла гроза с усилением юго-западного ветра до 17 м/с.

Анна Швечикова