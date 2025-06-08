Экс-директор «Протон-ПМ» не смог оспорить возвращение дела на допрасследование

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы бывшего гендиректора пермского завода «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского и его экс-заместителя Валерия Голдобина. Оба оспаривали решение Свердловского райсуда, который в марте этого года вернул уголовное дело о хищении выделенных предприятию средств прокурору. По версии следствия, к совершению преступления причастны господа Щенятский и Голдобин, а также сотрудники ООО «ИКФ “Солвер”» (Воронеж) Радислав Бирбраер, Елена Рогатова и Павел Саликов. Как считают силовики, более 195 млн руб., выделенных на закупку и поставку линии термообработки, были похищены этой организованной группой. В итоге оборудование, поставленное по контракту, не соответствовало требованиям ТЗ по мощности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ходе процесса фигуранты смогли убедить суд, что техэспертиза, которая легла в основу обвинения, была проведена с нарушениями. При этом в ходе процесса защитники подсудимых заявили ходатайство о возвращении дела, их поддержал представитель гособвинения. Для проведения повторной экспертизы дело будет направлено в СК на допрасследование.

В апелляционных жалобах, как следует из постановления краевого суда, Дмитрий Щенятский и Валерий Голдобин просили вернуть дело в первую инстанцию для рассмотрения иным составом суда. По их мнению, сомнения в выводах экспертизы неустранимы, а назначать новую бессмысленно, поскольку выводы, на которых строится дело, опровергнуты самим же следствием. При этом линия термообработки используется в серийном производстве по своему прямому назначению без каких-либо нареканий с июня 2019 года. Вся продукция на ней выпущена без брака, принята заказчиками, удовлетворяет требованиям технологических процессов. Это подтверждается показаниями работников предприятия и заключением специалистов.

В итоге апелляция решила, что нарушения в обвинительном заключении, в частности противоречия в заключении эксперта, могут быть устранены в ходе дополнительного расследования. При этом суд указал, что показания работников предприятия о том, что линия работает исправно, не могут подменять заключение эксперта. В итоге в удовлетворении жалоб бывших руководителей «Протон-ПМ» было отказано.