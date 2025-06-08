Три человека пострадали в ДТП на ЕКАД из-за водителя без водительских прав

В ночь на 8 июня 18-летний водитель без водительского удостоверения устроил ДТП на 78 км ЕКАД, в котором пострадали девушка 2008 года рождения и молодой человек 2007 года рождения. По данным ГИБДД Екатеринбурга, молодой человек ехал на Ford focus ехал по ЕКАД со стороны Полевского тракта в сторону Челябинского тракта на высокой скорости. Водитель без прав не справился с управлением и столкнулся с разделительным ограждением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Все участники ДТП получили травмы различной степени тяжести. С места аварии их госпитализировали. На момент ДТП, пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

«Госавтоинспекция напоминает водителями о строгом соблюдении ПДД РФ, о недопустимости управления транспортными средствами без соответствующих прав, выборе разумной скорости, а также во время движения всегда использовать ремни безопасности, в том числе и пассажирам»,– прокомментировали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.