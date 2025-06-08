ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Заря в ДНР

Вооруженные силы РФ установили контроль над населенным пунктом Заря в ДНР, сообщили в Минобороны. В заявлении ведомства сказано, что в населенный пункт вошли подразделения группировки «Южная».

Согласно пресс-релизу Минобороны, ВСУ потеряли в боях за Зарю более 170 военнослужащих, а также пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Сообщается, что уничтожены две станции РЭБ и склад боеприпасов.

Также в ведомстве заявили, что группировка войск «Север» нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской области. Здесь, по сведениям Минобороны РФ, потери украинской армии составили до 150 военнослужащих.