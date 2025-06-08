В Волгодонске подростков заподозрили в реабилитации нацизма

Подростки из Волгодонска разместили видео, на котором совершали действия, направленные на реабилитацию нацизма, сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данному факту следователи управления СКР по Ростовской области начали процессуальную проверку. Как сказано в сообщении, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Проверку также проводят полицейские, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. «Все участники инцидента были установлены и доставлены в отдел полиции для разбирательства»,— отмечается в сообщении.

Поскольку дети не достигли возраста, с которого наступает уголовная или административная ответственность, составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Мария Иванова