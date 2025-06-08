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400 водителей лишили прав за нетрезвое вождение в Ижевске с начала года

400 водителей в Ижевске лишили прав управления автомобилем в январе-мае, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. На территории города произошло 17 ДТП с участием пьяных водителей, в результате которых пострадало 27 человек.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф до 45 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок 1,5-2 года. За повторное нарушение автолюбителю грозит до 300 тыс. руб. штрафа и лишение свободы на срок до двух лет (ст. 264.1 УК РФ).

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