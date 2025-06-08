Патриарх Кирилл проводит литургию по случаю праздника Святой Троицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил церковные торжества в Троице-Сергиевой лавре в день Святой Троицы, следует из трансляции на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Совместно с предстоятелем РПЦ литургию служат архиереи, а также игумен и насельники монастыря. Богослужению предшествовала торжественная встреча патриарха. По сообщению корреспондента ТАСС, служба проводится под открытым небом на специальном помосте. Он был смонтирован рядом с Успенским собором из-за большого числа паломников, заполонивших площадь перед церковью.

День Святой Троицы является одним из главных церковных праздников. Он также называется Пятидесятницей, поскольку всегда празднуется на 50-й день после Пасхи. Согласно христианскому учению, Иисус Христос, воскреснув из мертвых, на 40-й день вознесся на небо, но завещал своим апостолам, что на 50-й день к ним явится Святой Дух.

Степан Мельчаков