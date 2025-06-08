В Ростове автомобиль на пешеходном переходе сбил девочек десяти и трех лет

В субботу, 7 июня, около 20:40 в Ростове-на-Дону по ул. Миронова, 5 произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, 34-летний водитель «ВАЗ-21140» с помощью троса буксировал такой же автомобиль, за рулем которого находился 33-летний водитель. Девочки десяти и трех лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попали под вторую машину. Пострадавшие получили травмы и были доставлены в больницу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Мария Иванова