На Урале подростки избили сверстника, наставив на него пистолет, возбуждено дело

В Екатеринбурге двое подростков избили сверстника, поставив его на колени и наведя на него пистолет. Как сообщил старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга, возбуждено уголовное дело о хулиганстве и незаконном лишении свободы (ст. 213, ст. 127 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, двое подростков избили мальчика, при этом на потерпевшего был наведен пистолет (какой именно не уточняется). В социальных сетях опубликовано видео с моментом избиения. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев и родителей участников инцидента, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего подростка, истребуется характеризующий материал»,– прокомментировал Александр Шульга.

Кроме того, выявляется по какой причине между подростками возник конфликт.