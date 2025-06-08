Пермский филиал девелопера «Унистрой» возглавил Рамиль Насыртдинов

Пермские компании казанского девелопера «Унистрой» (входит в холдинг «Джи-групп») возглавил Рамиль Насыртдинов, информация об этом указана в сервисе «СПАРК-Интерфакс». В частности, в мае и июне господин Насыртдинов был назначен директором в зарегистрированных в Перми ООО «Пермьстандарт», ООО СЗ «УнистройПермь», ООО СЗ «УнистройПермь-2», ООО СЗ «УнистройПермь-3» и ООО СЗ «Строй Регион Холдинг». Ленар Газизов, руководивший до этого региональными организациями «Унистроя», покинул посты в перечисленных компаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Директор пермского филиала «Унистрой» Рамиль Насыртдинов, фото - аккаунт Рамиля Насыртдинова в Вк. Фото: Директор пермского филиала «Унистрой» Рамиль Насыртдинов, фото - аккаунт Рамиля Насыртдинова в Вк.

Как сообщил Рамиль Насыртдинов в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте», в апреле этого года он переехал в Пермь, а в начале мая возглавил филиал «Унистрой» в Перми. По данным аккаунта в соцсетях «Унистрой Тольятти», до этого господин Насыртдинов занимал должность замдиректора «Унистройрегион». Кроме того, Рамиль Насыртдинов раньше являлся учредителем казанского ООО Риэлтрегион" - эта компания "Унистроя" работает в сфере агентств недвижимости.

«Унистрой» работает на рынке недвижимости Казани, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Тольятти. В Пермь компания зашла в конце 2021 года, тогда региональное представительство девелопера возглавил Ленар Газизов. Застройщик купил на правом берегу Камы в Верхней Курье 8,8 га. На территории, ограниченной улицами Ленской, Рионской и ДОСом, возводит ЖК «Причал». Кроме того, компания недавно получила разрешение на строительство жилого комплекса «Чилтон» на ул. Трамвайной, 35а. Также девелопер планирует жилье на своем участке по ул. Карпинского, 115б, однако эта площадка пока является предметом судебных тяжб с «Прикамской гипсовой компанией», так как входит в пределы санитарной зоны последней.