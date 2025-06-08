В Сочи обработали 260 га общественных пространств и туристических маршрутов

С начала года в Сочи в рамках проведения регулярной дезинфекции обработали 260 га общественных пространств и туристических маршрутов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По его словам, дезинфекция и дезинсекция проводятся строго по графику. На набережных и пляжах города-курорта регулярно обрабатываются контактные поверхности — скамейки, шезлонги, оборудования кафе и магазинов.

«Частные и ведомственные территории тоже находятся на контроле: мы работаем с собственниками, чтобы обеспечить своевременную обработку, и получаем обратную связь. Предприятия торговли и услуг обязаны соблюдать 10-метровую санитарную зону — взаимодействие ведут мониторинговые группы»,— сообщил господин Прошунин.

Общественный транспорт в Сочи также выходит на маршруты после обязательной дезинфекции салонов. Сегодня, по данным мэра Сочи, на курорте находятся около 150 тыс. гостей. В приоритете для служб города-курорта — обеспечить безопасный и комфортный отдых туристам, сохранив при этом привычное качество жизни для сочинцев.

Алена Воробьева