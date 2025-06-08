Девятерых жителей Ставрополя задержали за нарушение общественного порядка

В Ставрополе в пятницу вечером полицейские провели рейд по выявлению нарушителей общественного порядка. В камеру административно задержанных было доставлено девять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нарушители были задержаны в сквере по улице 50 лет ВЛКСМ, где часто собираются молодые люди, шумят и мешают отдыхать жителям многоквартирных домов. В ближайшее время суд назначит им наказания по административным статьям.

Мария Иванова