Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пропавший в Горячем Ключе ребенок найден погибшим

Пропавшего накануне, 7 июня, мальчика 2019 года рождения в Горячем Ключе на Кубани обнаружили погибшим. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Фото: Алексей Сазантович, Коммерсантъ

Фото: Алексей Сазантович, Коммерсантъ

Подробности не сообщаются. Ранее уточнялось, что последний раз ребенка видели в СНТ «Усадьба». Информация о его поиске была опубликована 7 июня в 17:00, сообщение о найденном погибшем появилось спустя 3,5 часа.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в Telegram-канале администрации Горячего Ключа.

Алена Воробьева

Новости компаний Все