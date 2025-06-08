МВД объявило в розыск супругу предполагаемого участника атак БПЛА

В базе розыска МВД РФ появилась информация о 34-летней жительнице Челябинска Екатерине Тимофеевой — супруге предполагаемого участника атаки беспилотников на военные аэродромы Артема Тимофеева.

В карточке говорится, что Екатерина Тимофеева родилась в Киеве. По какой статье Уголовного кодекса РФ она разыскивается, не указано.

Ранее в базе розыска МВД появилась информация о самом Артеме Тимофееве, которого подозревают в причастности к атаке БПЛА. По данным СМИ, супруги после переезда из Украины в Россию жили в Миассе, а потом в Челябинске.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», атака БПЛА на аэродромы произошла в Иркутской, Мурманской, Рязанской и Ивановской областях. По данным СМИ, дроны взлетали из грузовиков, приехавших из Челябинска.