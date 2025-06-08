Ночью уничтожили 61 беспилотник, в том числе над Черноземьем

Дежурные средства противовоздушной обороны с 23:00 7 июня до 7:30 8 июня ликвидировали над Россией 61 беспилотник, в том числе над Черноземьем. Часть дронов была уничтожена над Белгородской, Курской и Орловской областью. Также утром ПВО устранило еще три над Белгородской, Брянской и Тульской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось, никто из губернаторов макрорегиона не комментировал атаки. На территории Курской области опасность атаки БПЛА действовала с 8 вечера прошлого дня. В Минобороны сообщали, что в регионе сбили 27 украинских беспилотников самолетного типа в период с 20 до 23 часов 7 июня. В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА ночью.

Сутками ранее над Россией ПВО ликвидированы 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областями и Московским регионом.

Анна Швечикова