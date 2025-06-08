В Пермь 15 июня прибудет агитпоезд Минобороны РФ

В Пермь 15 июня по акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибудет агитационный поезд Минобороны РФ. Как сообщают в краевом министерстве территориальной безопасности, акция стартовала в Москве 19 апреля на Киевском вокзале: всего она охватит 75 населенных пунктах в составе 61 региона страны. В Прикамье агитпоезд приедет на вокзал Пермь-2. Мероприятия по акции Минобороны РФ начнутся с торжественного открытия в 12:00 на перроне первого пути главного направления и пройдут до 17:00. Входить на перрон можно будет через здание вокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Агитпоезд Минобороны РФ, фото - региональный минтербез Фото: Агитпоезд Минобороны РФ, фото - региональный минтербез

В составе воинского эшелона будет работать восемь тематических вагонов-экспозиций: «Невыученные уроки истории», «Время героев выбрало нас». Также агитпоезд осветит темы «Победа куется на земле», «Всегда на высоте!», «Флот – Помним! Чтим! Наследует!», «Служение Отечеству – мой выбор», «80 лет Великой Победе!», «Молодежь России – наследники Великой Победы». Организаторы акции представят четыре платформы с образцами трофейной техники, захваченной российскими войсками во время СВО.

В программе прозвучат оркестры войск национальной гвардии РФ и Пермского суворовского военного училища, для участников акции организуют экскурсионные группы экспозиции поезда. В воинском зале вокзала для молодежи проведут дискуссионную площадку «Разговор о важном». Кроме того, на мероприятии наградят представителей общественных и волонтерских организаций за организацию гуманитарной помощи воинам в районах проведения СВО медалью «За помощь и милосердие». Также юнармейским отрядам вручат свидетельства о присвоении имен героев-земляков – участников СВО и прием в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ».